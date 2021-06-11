Кафе Gucci и другие заведения в Москве могут закрыть из-за нарушения антиковидных мер

Три заведения на Патриарших прудах в Москве могут закрыть навсегда или временно за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом сообщает RT.

Речи идет о кафе Gucci Shop & Bar, ресторанах Pinch и «№13». Отмечается, что эти заведения не соблюдали социальное дистанцирование при рассадке посетителей.

Нарушения зафиксировало Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно со столичной полицией.

Кафе и ресторанам грозит штраф до 300 тыс. руб. или закрытие на 90 суток, уточнили в ОАТИ. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может вырасти до 1 млн руб.

По состоянию на 11 июня, в Москве выявлено 5853 случая коронавируса, это максимум с января, накануне было зафиксировано 5245 случаев инфекции.

Ранее власти Москвы решили усилить контроль за соблюдением профилактических мер жителями и гостями столицы.