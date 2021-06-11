Стало известно о массовых нарушениях содержания женщин и детей в СИЗО

Заместитель генпрокурора Николай Винниченко вынес представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Калашникову в связи с нарушениями в условиях содержания женщин и детей в местах лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В основу документа легли результаты проверок, которые провели Генпрокуратура и прокуратуры 35 субъектов федерации. Их интересовали материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение содержащихся в СИЗО женщин и несовершеннолетних, а также воспитательная работа, которая с ними проводится.

Они выявили, что для этих категорий заключенных не созданы в полном объеме бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Также прокуроры нашли нарушения нормы санитарной площади на одного человека.

По информации ведомства, не во всех камерах для женщин и детей есть телевизоры и холодильники. Речь идет в том числе о столичных СИЗО, аналогичные нарушения зафиксировали в Подмосковье, Петербурге, Башкортостане, Татарстане и еще десяти регионах.

Кроме того, прокуроры рассказали о нехватке в медико-санитарных частях помещений для «надлежащего медико-санитарного обеспечения и оказания медицинской помощи» и отсутствии необходимого оборудования в кабинетах врачей. Помимо этого, у школьников-заключенных нет доступа к дистанционному образованию, отмечается в документе.

Всего было выявлено более 800 нарушений. Прокуроры вынесли 134 представления в адрес начальников СИЗО и территориальных управлений ФСИН. Они также подали более 20 протестов на незаконные нормативные правовые акты в изоляторах и возбудили 33 производства об административных правонарушениях.

Руководитель благотворительного «Комитета за гражданские права», председатель комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин подчеркнул, что прокурорские проверки часто сводятся к бюрократическим придиркам и «не всегда направлены на защиту прав человека». По его словам, в прошлом году было проведено более 20 подобных проверок, и всякий раз правозащитники находили нарушения.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено в ближайшие девять лет облегчить условия заключения в следственных изоляторах. Необходимые для этого меры прописаны в концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) на период до 2030 года.