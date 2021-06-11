В Иркутске украли 147 чугунных решеток ливневой канализации

В Иркутске неизвестные украли 147 чугунных решеток ливневой канализации. Об этом сообщает сайт городской мэрии.

За последние несколько дней кражи произошли на подходах к Академическому мосту и на улицах Степана Разина, Горная, Подгорная. Большинство из них засняли камеры наружного наблюдения.

Как рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин, после просмотра с камер видеонаблюдения «Безопасного города» выяснилось, что кражами чугунных деталей занимаются некие граждане, которые подъезжают к лоткам вплотную на автомобиле.

По его словам, в организации уже составили заявление в полицию, в настоящее время ведутся поиски злоумышленников.

В сообщении также говорится, что объезды улиц города продолжаются, зафиксированы новые случаи пропажи решеток. В «Иркутскавтодоре» готовят деревянные щиты, чтобы закрыть сливные колодцы.

Ранее в Кургане похитили шесть автобусных остановок. По данным властей города, остановки пропали с февраля по март текущего года.