МЧС доставило из сектора Газа в Москву граждан России и стран СНГ

Два спецборта авиации МЧС доставили эвакуированных из сектора Газа 112 граждан России и стран СНГ в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами.

Отмечается, что гуманитарные рейсы самолетов Ил-76 и Ан-148 по распоряжению российского президента Владимира Путина доставили в Россию тех, кто добровольно пожелал покинуть территорию сектора Газа. В шестичасовом полете пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России.

По данным ведомства, состояние прибывших оценивается как удовлетворительное.

Это уже вторая операция по эвакуации граждан. 27 мая из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву спецбортом Ил-76 доставили 64 человека, в том числе 31 ребенка.

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня. Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.