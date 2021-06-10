Омбудсмен Москалькова не получала обращений в защиту Сапеги

В аппарате уполномоченного по правам человека в России заявили об отсутствии обращений в защиту задержанной в Белоруссии российской гражданки Софии Сапеги. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К нам до сих пор обращений в защиту Софии не поступало», — рассказали в аппарате омбудсмена.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком, основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

После задержания в белорусском провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могло оказываться давление. Россиянку арестовали в Белоруссии на два месяца.

Ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил, что Сапега не заявляла жалоб на состояние здоровья и условия содержания.