Ростовчане раскритиковали «сестру Аленки»

В Ростове-на-Дону установили памятник девушке с веслом, жители раскритиковали монумент, назвав его «сестрой Аленки». Об этом пишет kp.ru.

Жителям города не понравился вид девушки, а в социальных сетях пользователи заявили, что памятник представляет собой «антирекламу гребных видов спорта».

«А почему у нее весло погнуто и ноги грязные? Видимо, она сама пришла», — написала жительница Ростова-на-Дону.

Другой пользователь отметил, что «Аленку» нужно перекрасить в синий и добавить несколько рук.

«Какова жизнь, такова и женщина. Раздели по полной. Только это не творчество, а вид извращения», — говорится в еще одном комментарии.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Позже памятник купили на аукционе, «Аленку» установят недалеко от Воронежа.