Участника аферы с участием экс-депутата Госдумы осудили на 3 года колонии

Фигуранта уголовного дела о мошенничестве с участием бывшего депутата Государственной думы Дениса Волчека, бизнесмена Зураба Плиева, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга Зураба Плиева. Он осужден за ... покушение на мошенничество в особо крупном размере», — уточнили в ведомстве.

Согласно информации следователей, в начале 2020 года Волчек и Плиев узнали о возможной причастности некоего предпринимателя к краже полумиллиарда рублей у банка и стали уговаривать его передать через них взятку следствию. В результате коммерсант отдал им 300 тыс евро и часы Patek Philippe более чем за 7 млн руб. Сообщники обещали передать деньги и часы полиции в обмен на то, что его не станут привлекать к уголовному делу. В тот период его только проверяли на причастность.

Волчек и Плиев, по информации прокуратуры, хотели обмануть бизнесмена и присвоить ценности. Затем потерпевший обратился в полицию.

Знакомая Плиева, будучи не в курсе его планов, получила от представителя потерпевшего 20 тыс долларов и муляжи иностранных купюр еще на 1,5 млн в американской валюте. В скором времени фигурантов задержали.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

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