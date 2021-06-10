Свидетель по делу MH17 заявил следствию, что не видел «Бука» под Снежным

Судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, заявил, что бывший командир ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах никогда не видел ЗРК «Бук» под населенным пунктом Снежное. Об этом сообщает ТАСС.

«Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения», — отметил судья.

По словам Костера, он был опрошен в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он находился под стражей на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера.

Ранее судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила, что Совместная следственная группа (ССГ), проводившая расследование по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, отклонила показания двух свидетелей, заявивших, что они видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где были расположены вооруженные силы Украины (ВСУ).

8 июня, показания людей, которые видели пуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Бук» в сторону малазийского Boeing МН17, впервые были озвучены на проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении самолета.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.