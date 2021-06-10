В России создали госрезерв антиковидной продукции на три месяца

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России в рамках формирования системы распределенного гражданского резерва уже созданы запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Субъекты федерации вместе с Росрезервом и предприятиями задействованы в решении еще одной важной задачи — обеспечении биологической безопасности. Мы уже начали формировать систему распределенного гражданского резерва и накопили запасы противоэпидемической продукции более чем на три месяца, которые при необходимости помогут сглаживать пики спроса», — сказал он.

10 апреля 2020 года президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу принять меры для увеличения производства, закупок, поставок, а также для создания резервов необходимых средств, лекарств и аппаратов с учетом различных сценариев распространения коронавируса.

После этого 15 июля Мантуров сообщил о начале формирования «государственного материального резерва по «ковидной» тематике».

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в Москве в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.