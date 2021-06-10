В Петербурге запретили использовать электросамокаты пьяным и подросткам

Глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что в городе запретили пользоваться электросамокатами пьяным и подросткам.

По его словам, отслеживать выполнения этого требования будут сами кикшеринговые компании.

«Если человек на самокате упал, то это повод для кикшеринговой компании расторгнуть с ним договор. Контролировать это должны сами кикшеринговые компании. Ответственность на их стороне. Это их имущество», — сказал чиновник «Подъему».

Накануне сервисы аренды самокатов договорились с комитетом по транспорту Петербурга об условиях возобновления работы. Электросамокатами запретили пользоваться на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Малой Морской улице, скорость на тротуарах ограничили в несколько раз.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сразу несколько сервисов по аренде самокатов приостановили работу до подписания договора с администрацией города.

В начале июня в петербургских офисах ряда сервисов по аренде самокатов прошли обыски. СК передавал, что мероприятия связаны с уголовным делом о наездах на детей дошкольного возраста. Известно, что два ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии, следователи возбудили дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», еще по одному случаю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.