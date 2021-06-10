Таксист, приехавший по услуге «трезвый водитель», угнал машину в Москве

Мужчина в Москве заказал услугу «трезвый водитель», а приехавший таксист взял ключи у хозяина автомобиля и уехал без пассажира, после чего пропал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, машину премиум класса таксист все же вернул, а хозяин авто подал на него заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что таксист в Санкт-Петербурге «прокатил» на капоте свой машины сотрудника УФСИН Алексея Блохина.

Блохин рассказал, что сделал замечание водителю такси, который выбросил из окна автомобиля банку пива. По словам сотрудника УФСИН, он почувствовал запах алкоголя от таксиста и предположил, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. После просьбы поднять банку и выкинуть ее таксист закрыл окно и запустил двигатель автомобиля, добавил Блохин.

В свою очередь, таксист Алексей Тарасевич заявляет, что Блохин сам забрался ему на капот и перекрыл обзор водителя. В результате машина врезалась в столб. Блохин не пострадал.

Инцидент произошел вечером 7 июня на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что на водителя был составлен административный протокол по статье «Отказ от медосвидетельствования».