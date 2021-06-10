Стрелявший по велосипедистам житель Красноярска объяснил свой мотив

Стрелявший по велосипедистам в Красноярке пассажир такси сам пришел в полицию и извинился за свой поступок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

24-летний мужчина объяснил правоохранителям, что конфликт возник из-за того, что «велосипедисты создавали помехи для движения транспортных средств и отказывались покинуть проезжую часть».

«Достал охолощенный пистолет и произвел выстрел в асфальт, чтобы вразумить, поставить на место. И все — потом уехал», — сказал он на видео, снятое полицейскими. Также мужчина извинился «за свою вспыльчивость».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое с камеры, установленной на велосипеде. На кадрах видно, как группа велосипедистов движется по правой полосе и резко перестраивается. С группой равняется автомобиль, пассажир которого направляет руку в сторону велосипедистов, а затем раздаются выстрелы.