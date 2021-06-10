ГИБДД составила портрет типичного осужденного за ДТП

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России составил портрет осужденного за ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

«Гендерные различия в распределении осужденных за совершение преступлений против безопасности дорожного движения показывают, что наибольшее число (63 059 или 96,4%) приходится на мужчин. Число женщин [в 2020 году] составило 2 370 или 3,6%», — говорится в информационно-аналитическом обзоре.

В 2020 году большинство (56%) осужденных за ДТП или повторное вождение в нетрезвом виде оказались трудоспособные лица без постоянного источника дохода. Основная доля нарушителей имеет среднее профессиональное образование.

Правила дорожного движения чаще всего нарушали люди в возрасте от 30 до 39 лет, а за пьяную езду были пойманы россияне в возрасте от 30 до 49 лет.

Ранее были названы основные виновные в ДТП с трамваями. Также сообщалось, что в России выросло число летальных случаев в аварии с такси.