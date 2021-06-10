Британец «принес в жертву» двух сестер, чтобы выиграть лотерею

В Великобритании юноша зарезал двух женщин. Молодой человек «принес их в жертву дьяволу», чтобы выиграть лотерею, пишет Mirror.

По информации издания, жертвами 19-летнего Даньяла Хусейна стали 46-летняя Биба Генри и 27-летняя Николь Смоллман, которые приходились друг другу сестрами. Нападение на женщин было совершено 5 июня в парке в районе Уэмбли, расположенном на северо-западе Лондона.

Издание со ссылкой на лондонский суд Олд Бейли сообщает, что их тела были обнаружены в живой изгороди. Полиция также нашла в доме убийцы написанную от руки записку о том, что Хусейн заключил «сделку с дьяволом», чтобы «принести в жертву» женщин ради получения дохода. Преступник также заранее купил лотерейные билеты, три из которых завернул в записку.