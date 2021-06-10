Врач Комаровский развеял миф о смертельной опасности черной плесени

Телеведущий и врач Евгений Комаровский в своем видео на YouTube-канале опроверг миф о смертельной опасности черной плесени. а также рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом — заболеванием, которое она вызывает.

По его словам, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов. Речь идет о нарушении работы иммунной системы, сахарном диабете второго типа, неправильном лечении стероидами, высоком содержании железа в крови, пояснил доктор.

Для предотвращения заражения мукормикозом необходимо достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой, отметил Комаровский. По его словам, при работе с землей нужно пользоваться такими средствами защиты как костюмы, респираторы и перчатки.

Специалист также отверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что число заразившихся в Индии увеличилось на фоне коронавируса и дефицита белка и избыток железа у жителей страны.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что мукормикоз появляется при любых видах иммунодефицита, также на это заболевание может влиять тяжелая инфекция, такая как COVID-19.

В мае индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень». Вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат.