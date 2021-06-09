Друг убившего приставов в Сочи рассказал об инциденте со стрельбой

Друг и сосед Вартана Кочьяна, расстрелявшего двух судебных приставов в Сочи, рассказал о произошедшем в беседе с mk.ru.

По его словам, к участкам, из-за которых произошел спор, подошел один из судебных приставов, с которым удалось «нормально» поговорить.

«Мы объяснили, что с 64-го года участками пользуемся, а сейчас нас несправедливо сносят и участки другим отдают. Диалог был нормальный, на повышенных тонах никто не разговаривал. Затем я пошел домой <…> Вдруг выстрел слышу», — поделился собеседник издания.

Как считает мужчина, на его друга «надавили».

«Слышал, что приставы подошли к сараю Вартана, сказали ему: «Давай бери вещи, опись сделаем, а то потом не докажешь, что это твои вещи». На высоких тонах этот сотрудник вел разговор. Ну, оттуда, наверное, все это пошло, заклинило его или что-то еще», — предположил сосед Кочьяна.

Он также добавил, что успел поговорить с приятелем после убийства. Во время этой беседы Кочьяна отдал другу ключи от своей квартиры и заявил, что «никуда не будет убегать».

9 июня судебные приставы-исполнители, направленные Адлерским судом для выселения жителей дома №81 на улице Просвещения, были застрелены 60-летним главой семьи, который также ранил еще одного человека.

По данным МВД, стрельба произошла в результате конфликта при выселении. Дом, возле которого произошел инцидент, был признан самостроем. Сам стрелявший объяснил свои действия тем, что приставы хотели забрать землю, которая досталась ему после родителей.