Самарцы и нижегородцы дольше всех добираются на работу

Дольше всех на работу добираются жители Самары и Нижнего Новгорода, быстрее всех — новосибирцы и пермяки. Об этом «Газете Ru» сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Больше всего времени на сборы на работу тратят жители Самары и Нижнего Новгорода — в среднем по часу. В Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге жители собираются на работу в среднем по 58 минут. Москвичи выходят из дома на работу спустя 57 минут после пробуждения. Казанцы собираются на работу в среднем 56 минут, жители Воронежа — 53 минуты. Жители Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска тратят на сборы в среднем 51 минуту. 46 минут в среднем собираются на работу в Краснодаре и Омске. Жители Уфы собираются за 44 минуты, жители Красноярска — за 43. Быстрее всех собираются на работу в Новосибирске и Перми — в среднем за 41 минуту», - сообщили в пресс-службе компании.

Сборы на работу у россиян занимаю в среднем 51 минуту. Если разделить женщин и мужчин, то у первых уходит 59 минут. Сильный пол собирается 45 минут.

Из мужчин меньше всех торопятся жители Самары - у них на сборы уходит час. Недалеко от них ушли нижегородцы - 57 минут. В Новосибирске и Уфе же мужская часть местных сотрудников собирается на работу быстрее всех - в 36 и 37 минут соответственно.

Среди женщин самые неторопливые живут в Ростове-на-Дону, они собираются на работу 70 минут. Работницы Санкт-Петербурга и Челябинска тратят на это по 65 минут. Самыми оперативными оказались представительницы прекрасного пола из Перми (43 минуты) и Краснодара (48 минут).

«Больше всего времени на сборы на работу тратят жители Самары и Нижнего Новгорода — в среднем по часу. В Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге жители собираются на работу в среднем по 58 минут. Москвичи выходят из дома на работу спустя 57 минут после пробуждения. Казанцы собираются на работу в среднем 56 минут, жители Воронежа — 53 минуты. Жители Волгограда, Екатеринбурга и Челябинска тратят на сборы в среднем 51 минуту. 46 минут в среднем собираются на работу в Краснодаре и Омске. Жители Уфы собираются за 44 минуты, жители Красноярска — за 43. Быстрее всех собираются на работу в Новосибирске и Перми — в среднем за 41 минуту», — добавили в SuperJob.

Ранее опрос выявил, что около трети россиян хотели бы жить в обществе, где не нужно работать.