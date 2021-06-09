Отели теряют ежегодно по миллиону рублей из-за курильщиков

Ежегодно курильщики наносят российским гостиницам ущерб, доходящий до миллиона в год, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Средний экономический ущерб от курения в гостиницах разных категорий, видов и объемов номерного фонда составляет от 500 тыс. до 1 млн рублей в год», — сказал он, комментируя разработанный им законопроект о курилках в отелях.

Согласно пояснительной записке проекта, в среднестатистическом трехзвездочном городском отеле на 70 номеров селятся порядка 35% курильщиков. Месячный убыток от них в среднем составляет 34,6 тыс. рублей. В загородном отеле на «4 звезды» и 120 номеров потребители табака — около 25% гостей. Потери от них составляют в среднем 49,7 тыс. рублей в месяц.