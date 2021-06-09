В Госдуме предлагают разрешить курилки в гостиницах

В ГД разработан законопроект, который разрешает организовывать зоны для курения в гостиницах и отелях (есть в распоряжении редакции). Об этом «Газете.Ru» сообщил автор инициативы — заместитель председателя думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Законопроект разработан в сотрудничестве с Российским союзом туриндустрии (РСТ). Сейчас он выносится на экспертный совет. В отсутствие специально приспособленных для курения помещений, либо специально отведенных мест на открытом воздухе на территории гостиниц, гости курят не только на балконах и в туалетах номеров, но также в комнатах номеров, в коридорах, лифтах, холлах, подсобных помещениях и на лестничных пролетах здания, тем самым только увеличивая пагубное воздействие окружающего табачного дыма на некурящих граждан», — заявил депутат.

Страдает и пожарная безопасность, добавил он. Курящие постояльцы отключают датчики дыма и выбрасывают окурки в окно.

К тому же, отметил он, отельеры, вынуждены идти на дополнительные траты, чтобы вывезти табачный дым из номера, терпят ощутимый экономический ущерб.

Проблему поможет решить организация специальных мест для курения, считает он. Инициатива готовится к внесению в Госдуму.

Согласно законопроекту, разместить курилку можно в изолированных помещениях с вентиляцией или на открытом воздухе. Расходы по созданию таких зон лягут на владельцев гостиниц и отелей.