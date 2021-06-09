В Харькове разборка между местными жителями закончилась взрывом гранаты

В украинском Харькове ссора между 29-летним прохожим и группой подростков закончилась взрывом гранаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

«Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова», — заявили в полиции.

Инцидент произошел в Основянском районе города, на проспекте Гагарина.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и «покушение на убийство». Задержанному мужчине грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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