Присяжные вынесли приговор Бережному по делу о нападении на геев на Курском вокзале

Коллегия присяжных заседателей признала виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и побоях Антона Бережного, который напал с ножом на двух геев и убил одного из них на Курском вокзале в Москве в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«Присяжные единодушно признали Бережного Антона виновным в совершении инкриминируемых ему действий. Также в соответствии с вердиктом присяжных Бережной заслуживает снисхождения», — сказала пресс-секретарь.

В 2021 году Бережного повторно судят за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. По версии следствия, он напал на Романа Едалова и Евгения Ефимова в ночь на 29 июня 2019 года возле Курского вокзала. Евгению удалось выжить, Роман скончался на месте. Позднее потерпевший сообщил, что перед избиением нападавший оскорблял его и погибшего. Нецензурные крики обвиняемого касались нетрадиционной сексуальной ориентации.

Изначально Бережного обвиняли в убийстве и побоях. В феврале прошлого года он был частично оправдан присяжными, которые решили, что не подсудимый причинил смерть потерпевшему, в связи с чем был оставлен без ответа вопрос о его виновности в убийстве. Позже Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, и дело было отправлено на повторное рассмотрение.

1 июня Бережной сбежал из зала суда, когда уже во втором судебном процессе проходили прения сторон. 4 июня его задержали.