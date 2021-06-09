Гинцбург объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург связал рост заболеваемости коронавирусом с увеличением мобильности граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — сказал он.

Гинцбург добавил, что вакцинированные граждане даже в случае заражения переносят коронавирус в легкой форме.

Ранее стало известно, что число новых случаев коронавируса в Москве достигло 4124. Это стало наибольшим показателем с 16 января. В целом в России за последние сутки было выявлено 10 407 случаев коронавируса.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 124 895 человек, выздоровели 4 761 899.