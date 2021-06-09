В Адлере в перестрелке погибли двое судебных приставов

В сочинском курортном районе Адлер произошла перестрелка, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сочинское УВД.

Уточняется, что стреляли из охотничьего ружья, инцидент произошел на улице Просвещения, возле дома №81.

«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть», — заявил источник «Интерфакс» в правоохранительных органах.

Стрелок был задержан полицией, он сдался и сообщил об убийстве.

«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее в Адлере спор из-за парковки закончился дуэлью на пистолетах, а за два дня до этого, на Бакинской улице Адлера конфликт между туристами закончился дракой и стрельбой из автоматического оружия.