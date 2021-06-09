Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Европейский парламент на заключительном голосовании 9 июня утвердил введение в Европейском союзе цифрового COVID-сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Отмечается, что 546 членов Европарламента проголосовали «за» введение цифрового документа, 93 высказались «против», воздержался 51 парламентарий.

Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать с 1 июля. Один документ будет действителен в течение 12 месяцев. Он будет выдаваться бесплатно национальными органами власти, граждане также при желании смогут получить бумажный формат сертификата.

1 июня семь стран Европейского союза с 1 июня начали выдавать сертификаты о вакцинации, которые позволят свободно перемещаться по ЕС.

В начале мая Евросоюз приступил к испытаниям системы сертификатов вакцинации от COVID-19. На этом этапе в эксперименте примут участие 17 стран Евросоюза из 27. В зеленом цифровом пропуске будет три блока информации: о вакцинации одобренными в ЕС препаратами, о последних ПЦР-тестах и о случаях заражения коронавирусом.

Также Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны. Посещения стран ЕС предложили разрешить гражданам из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.