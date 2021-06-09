СК возбудил дело о пожаре в реанимации рязанской больницы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели троих человек в результате пожара в реанимации Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления, они опрашивают очевидцев и персонал медучреждения.

«В рамках расследования уголовного дела следователями будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что однозначно говорить о причинах возникновения пожара можно будет после проведения ряда экспертиз.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что пожар начался с аппарата искусственной вентиляции легких, там находился очаг пожара, ему предшествовала вспышка.

Пожар в больнице имени Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня в реанимационном отделении, где на лечении находились пациенты из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В результате пожара погибли три человека, 11 пострадали. Среди пострадавших оказались две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС. Одна из них получила 75% ожогов тела.