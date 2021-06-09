Россия не позволила включить некоторые концепции в декларацию ГА ООН по ВИЧ

Россия на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных Наций (ООН) не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ ряд концепций, таких как «всеобъемлющее образование в области сексуальности» и «лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей». Об этом сообщается на сайте постпредства при ООН.

Кроме того, в декларацию не приняли российские предложения о пропаганде здорового образа жизни, о поддержке семейных ценностей, а также неприятии усложняющих гуманитарную ситуацию односторонних санкций против развивающихся государств.

В постпредстве также отметили, что в документе весьма посредственно представлена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств.

Странам Запада удалось настоять на том, чтобы в проекте документа оставили «многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков, а также на программы заместительной опиоидной терапии как панацеи в борьбе с ВИЧ/СПИД».

При этом российская сторона положительно оценила международные цели по борьбе с ВИЧ/СПИД, по тестированию, лечению и подавлению вирусной нагрузки и тд.

Ранее академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о первых пациентах с ВИЧ в СССР.