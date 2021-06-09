При пожаре в рязанской больнице погибли 3 человека

При пожаре в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко в Рязани пострадали 11 человек, из них трое — погибли, сообщает РИА «Новости».

По сообщениям властей региона, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Кроме того, 8 человек пострадали при пожаре, одна из пострадавших — медсестра, принимавшая участие в тушении пожара и получившая, по предварительным данным, ожоги 75% тела.

«Медсестра [находится в состоянии – «Газета.Ru»] средней степени тяжести. Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву», — заявил пресс-секретарь рязанского губернатора Денис Арапов.

По его словам, остальные пострадавшие при пожаре были доставлены в другие больницы города.

«Четыре пациента из реанимации переведены в 3-й корпус больницы имени Семашко, две медсестры направлены в ОКБ, один пациент перевезен в ковидное отделение ОКБ, еще один пациент - в городскую больницу №4»,

Пожар начался в 04.04 по местному времени в реанимационном отделении больницы, через 15 минут возгорание было локализовано. Со слов ГУ МЧС по региону, все системы обнаружения пожара, оповещения и эвакуации сработали штатно.

На данный момент, причины возгорания устанавливаются, больница имени Н.А. Семашко продолжает работу в штатном режиме.