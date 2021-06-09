Цикады стали причиной ДТП в США

Из-за роя цикад в американском штате Огайо мужчина разбил свою машину после того, как насекомые влетели в окно автомобиля, сообщает Newsweek.

Сообщается, что водитель направлялся в Цинциннати, город на юго-западе Огайо, когда цикада влетела в открытое окно и ударилась о лицо водителя. Он был временно оглушен и врезался в опорную стойку. Полиция сообщила, что мужчина избежал серьезных травм благодаря ремню и подушкам безопасности, а вот его машина была разбита.

«Большой рой насекомых этом районе и мертвые цикады на полу доказали, что он не лгал», — сообщили в полиции.

В своем твите полиция использовала хэштег #nothinggoodhappenswithcicadas («С цикадами ничего хорошего не происходит»).

Ранее сообщалось, что на несколько американских штатов напали миллиарды цикад — насекомые ковром накрывают поверхности. Цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Специалисты ожидают потепления на большой части восточного побережья, что спровоцирует увеличение количества насекомых.