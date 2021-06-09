В московском метро женщина-полицейский предотвратила поножовщину, вмешавшись в драку пассажиров

На Замоскворецкой линии метро Москвы произошла драка между пассажирами, один из участников которой достал нож. Конфликт, попавший на видео, начался в вагоне поезда на станции «Динамо».

Ссора между двумя мужчинами и молодым человеком сначала переросла в драку на кулаках, но после того, как юноша достал нож, другие пассажиры тут же вызвали полицию. Участники конфликта не успели нанести друг другу никаких травм, поскольку на станции «Аэропорт» в ситуацию вмешался наряд МВД. Сотрудница полиции, рискуя жизнью, забрала нож у молодого человека, который перед этим ударом ноги разбил телефон оппонента.

После этого полицейские задержали всех участников драки и вывели из вагона.