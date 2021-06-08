Госдума ужесточила наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об ужесточении наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изменения вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Наказание увеличат с двух до трех лет лишения свободы для водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение. Также размер штрафа, ранее составляющий 300 тыс. рублей максимум, увеличится до 500 тыс. рублей. При этом нарушителей смогут лишить права заниматься определенной работой на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД возможность принудительной установки алкозамков на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде. Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что ведомство совместно с ГИБДД прорабатывает возможность изменений правил дорожного движения для людей, водивших в состоянии опьянения. Такого нарушителя предлагается вносить в базу и устанавливать алкозамки на все автомобили, на которых он ездит. При этом прибор придется покупать автомобилисту за свой счет.