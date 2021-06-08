Названы российские города, где чаще всего происходят «пьяные преступления»

Специалисты компании Delta Системы безопасности подсчитали, в каких российских городах происходит больше всего преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА «Новости».

На первом месте оказался Петербург, где рост подобных правонарушений составил 23% в 2020 году по отношению к 2019 году. За первые пять месяцев 2021 года количество «пьяных преступлений» составило 20% от общего числа всех нарушений в городе.

Вторую строчку рейтинга поделили Москва и Челябинск. В столице в прошлом году рост числа происшествий в состоянии опьянения составил 26% по сравнению с 2019 годом, а в Челябинске — 2%.

В топ-5 также вошли Самара, Нижний Новгород и Казань.

Самыми «трезвыми» городами оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.

Чаще всего в нетрезвом виде граждане устраивали дебош или вступали в открытые конфликты, также были пойманы на краже или ее попытки и нарушали общественный порядок.

В ходе исследования были проанализированы более 100 тысяч вызовов правоохранителей за 2019, 2020 и 2021 года.