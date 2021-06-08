В Индии львица в зоопарке умерла с положительным тестом на коронавирус

В Индии в зоопарке Арингар Анна в пригороде Ченная умерла львица, у которой ранее был положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на представителей зоопарка.

Хищнице было 9 лет. Кроме того, в зоосаде у пяти львов заметили отсутствие аппетита и кашель. У 11 зверей взяли анализы крови, а также мазок из носа. Пробы направили в специальную лабораторию. В результате COVID1-9 подтвердился у девяти львов.

Львица, которая умерла, болела без выраженных симптомов. Сейчас все львы с подтвержденным коронавирусом под наблюдением специалистов. Животным назначили антибиотики.

В настоящий момент окончательная причина смерти львицы не называется, со зверями из зоопарка работают эксперты, включая ветеринарную команду.

Ранее были названы российские регионы, где можно привить домашних животных от коронавируса. Прививки делают в частных и государственных клиниках, которые закупили вакцину у разработчика и производителя, подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных.