Старейший шимпанзе мира умер в американском зоопарке

Самый старый самец шимпанзе, который жил в Соединенных Штатах, умер в зоопарке Сан-Франциско. Ему было 63 года, сообщает издание Associated Press.

Шимпанзе по кличке Кобби привезли в зоопарк Сан-Франциско из Африки в 1960-х годах. По предварительным данным, незадолго до смерти примат заболел. Как считают представители зоопарка, смерть шимпанзе связана со старостью.

Официальные лица рассказали, что Кобби был неотъемлемой частью объединения популяции шимпанзе зоопарка Сан-Франциско.

В Международном союзе охраны природы классифицируют шимпанзе как приматов, которые находятся под угрозой исчезновения.

В администрации зоосада добавили, что средняя продолжительность жизни до 200 тыс шимпанзе, живущих в дикой природе, составляет 33 года. Их сородичи под присмотром человека могут прожить от 50 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что обезьяны меняют «акцент» под влиянием сородичей. Исследователи провели эксперимент среди 15 пегих и красноруких тамаринов.