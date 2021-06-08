Российские студенты рассказали, какие критерии важны при выборе работы

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Российские студенты во время поиска подработки чаще ориентируются на уровень зарплаты, чем на карьерный рост. Об этом говорится в результатах опроса АНО «Россия – страна возможностей».

Выяснилось, что 27% респондентов хотят начать свое дело. Почти 40% получающих высшее образование не намерены трудиться по специальности. По версии специалистов, дело в коронакризисе. В результате наблюдается тенденция, когда хороший оклад видится молодежи привлекательнее престижной профессии.

Согласно итогам исследования, 35% выпускников вузов не планируют устраиваться на работу по своей специальности. Среди тех, кто еще продолжает обучение, показатель ниже и составляет 30%.

Как подчеркнул гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в свое будущее студенты все же смотрят уверенно.

«Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов — они говорят о том, что у них имеются нужные для этого навыки и знания», — пояснил он.

Кроме того, 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых навыков.

Ранее директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина рассказала Газете.Ru, что молодые люди после пандемии действительно стали чаще задумываться о том, чтобы самостоятельно создавать себе рабочее место.