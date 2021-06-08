Двух чиновников уволили в Челябинске, отвечавших за вырубку 100-летней лиственницы

Двое чиновников были уволены в Челябинске после служебной проверки, организованной из-за вырубки даурской лиственницы. Дерево было посажено более 100 лет назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления информации администрации города Владимира Сафонова.

По информации представителей администрации, на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной 1 июня были снесены три погибших дерева. Речь идет о лиственнице даурской и двух сибирских елях.

Работы были выполнены МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений, гибель деревьев подтверждена в начале весны. Как выяснилось, погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц. Ее высадили в 1905 году.

«В результате проверки принято решение расторгнуть трудовые договоры с Константином Антроповым, руководителем муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр», и Владимиром Жучковым, руководителем муниципального казенного учреждения «Административно-техническая инспекция», — уточнил Сафронов.

Кроме того, по поручению главы города Натальи Котовой в этом и других районах посадят новые даурские лиственницы.

Ранее сообщалось, что спутники помогли выявить 70% незаконных вырубок леса. Чаще всего незаконно вырубались леса в Иркутской и Томской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях и Бурятии.

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