В Курской области пенсионеры получат по три тысячи рублей за вакцинацию от COVID-19

Жители Курской области старше 65 лет получат по три тысячи рублей за прививку от коронавируса. Об этом сообщила администрация региона.

Таким образом, на единовременную выплату смогу претендовать 197 тысяч человек.

«Средства в размере 3 тысячи рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Таким образом, деньги получат и те, кто уже привился. Выплату произведет региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства.

В Курской области первую дозу препарата от коронавируса получили 144 487 жителей, второй дозой из них привились 121 570 человек. Всего в области живет около 1,1 миллиона человек.

Ранее кабинет министров России объявил о начале проработки поручения президента России по вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев от COVID-19.