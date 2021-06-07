Сын дагестанского политика оправдан по делу об убийстве студентки МГИМО

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Томирис Байсафа Томирис Байсафа
Томирис Байсафа
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Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова, который обвинялся в убийстве студентки МГИМО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

«Согласно вердикту присяжных (Муртузали) Меджидов оправдан и освобожден из-под стражей в зале суда», — сказали в суде.

В 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа – дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой – была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Девушку обнаружили живой — она была без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Тем не менее, девушка скончалась в больнице.

По словам свидетелей происшествия, Томирис Байсафа выпала из окна одной из аудиторий, находящейся на четвертом этаже. Там девушка находилась со своим молодым человеком Меджидовым – пара громко о чем-то спорила.