Сын дагестанского политика оправдан по делу об убийстве студентки МГИМО

Присяжные оправдали сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова, который обвинялся в убийстве студентки МГИМО. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Никулинского суда Москвы.

«Согласно вердикту присяжных (Муртузали) Меджидов оправдан и освобожден из-под стражей в зале суда», — сказали в суде.

В 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа – дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой – была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Девушку обнаружили живой — она была без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Тем не менее, девушка скончалась в больнице.

По словам свидетелей происшествия, Томирис Байсафа выпала из окна одной из аудиторий, находящейся на четвертом этаже. Там девушка находилась со своим молодым человеком Меджидовым – пара громко о чем-то спорила.