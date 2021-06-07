Стали известны самые популярные места для поездок россиян весной

Самым популярным туристическим направлением весной 2021 году у россиян оказался Сочи, свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в «Газету.Ru».

Аналитики сравнили данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах.

Чаще всего россияне бронировали поездки из Москвы. Так лидером перелетов с возвращением в город отправления оказался маршрут из Москвы в Сочи (4,45%). При этом отмечается, что его популярность за два года выросла на 30%.

На втором месте оказалось направление Москва — Санкт-Петербург (3,68%). По сравнению с 2019 годом, доля таких путешествий выросла на 90%.

Далее расположились путешествия из Сочи в Москву (3,2%), из Москвы в Симферополь (2,7%) и из Санкт-Петербурга в Москву (2,21%).

При этом на 70% увеличился спрос на авиапутешествия из Москвы в Калининград (1,9%).

Билеты на поезд «туда-обратно» этой весной активнее всего покупали из Москвы в Санкт-Петербург (13,6%) и Нижний Новгород (3,16%). На третьем месте по популярности оказались месте железнодорожные поездки из Краснодара в Сочи (2,45%).

Ранее стало известно, что Греция оказалась самым популярным зарубежным направлением у российских туристов на лето.