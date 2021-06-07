Врачи рассказали, что их раздражает в пациентах больше всего: пренебрежение к гигиене, хамство, нравоучения из интернета и несоблюдение медицинских рекомендаций. Об этом пишет mk.ru.

Так, например, врач поликлиники Андрей поделился, что «у многих пациентов принятие душа не в чести», из-за чего врачебные приемы сопровождают неприятные запахи. С ним также согласились опрошенные массажист, терапевт, врач стационара и иглотерапевт.

Также врачей раздражают «пациенты, которые знают все заранее, хотя пришли выслушать мнение специалиста. И когда что-то им объясняешь, чувствуешь, как оно проваливается в пустоту». Кроме того, специалисты отметили, что некоторые люди спорят о предлагаемом лечении, опираясь на информацию из интернета.

Также среди выводящих из себя вещей врачи называли хамство, непунктуальность, несоблюдение медицинских предписаний и инфантильность.

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