Депутаты Госдумы и парламента Республики Крым посчитали, что инфраструктура Украины трещит по швам, как и возведенная в русле Северо-Крымского канала плотина для блокирования подачи воды Днепра в регион. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: все рушится, все до конца не доделывают. <...> Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили», — заявил первый заместитель спикера парламента Крыма Ефим Фикс.

Депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко подчеркнул, что сейчас воду из Украины в регион подавать не нужно, так как никто не может гарантировать ее чистоту и безопасность.

«Все, что происходит с 2014 года, все у них плохо складывается, даже дамба, где из всех щелей вода пошла. А вообще, это показательно для всей инфраструктуры Украины», — добавил он.

Ранее плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров.

Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным, в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.