Биолог раскрыл происхождение борщевика в России

Доктор биологических наук Андрей Щербаков рассказал о неожиданном происхождении борщевика в России. Об этом сообщает MK.RU.

По его словам, растение завезли не из Америки, как считалось раньше — на самом деле у сорняка кавказское происхождение.

«В 60-е годы прошлого столетия Никита Хрущев в желании догнать и перегнать Америку нацеливал аграриев на поиск новых силосных культур для животноводства. Чтобы крестьяне больше давали стране мяса, молока, масла», — рассказал Щербаков.

Щербаков отметил, что аграрии начали использовать борщевик в качестве корма для скота, поэтому растение быстро распространилось по стране.

«Он неистребим. Легко переносит лютые морозы и жаркий зной. Не боится химикатов, которыми опрыскивают заросли с летающих дронов. И даже особых насекомых, которые его якобы безжалостно пожирают», — добавил биолог.

Ранее сообщалось, что онлайн-карту, на которой отобразили планы по борьбе с борщевиком, обновили в Подмосковье, где наблюдается засилье ядовитого сорняка. Все пораженные участки можно увидеть, выбрав сбоку графу областного Минсельхозпрода. На карте можно узнать сведения о местах с борщевиком, форме собственности и категории земель, а также даты для обработки территорий.