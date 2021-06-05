Прокуратура ЛНР допросит Протасевича

Следователи прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики выехали, чтобы допросить задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом пишет издание TUT.BY.

Как пишет издание, один из высокопоставленных источников в милиции ЛНР заявил, что в случае экстрадиции Протасевичу, обвиняемому в «преступлениях» против человечности, грозит расстрел.

Ранее офицер Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что Протасевич обеспечивал транзит граждан, желающих воевать на Донбассе за Украину.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает «больно» белорусскому президенту Александру Лукашенко, если тот пустит следователей самопровозглашенной ЛНР в страну для проведения следственных действий с Протасевичем.

3 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега. Позже ее арестовали в Белоруссии на два месяца.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.