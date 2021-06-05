Минприроды предлагает запретить бейджи на российских форумах

Минприроды предлагает запретить бейджи из бумаги и пластика на российских форумах, чтобы не создавать дополнительные отходы, пишет ТАСС со ссылкой на советника главы министерства Марина Евсеева.

«У нас у всех бейджики, представляете, сколько бейджиков? <…> Неделю назад у нас был Невский конгресс, там тоже были бейджики, в сентябре у нас будет Восточный экономический форум, там тоже будут бейджики. То есть мы предлагаем отказаться от бейджиков», — заявила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу.

По мнению Евсеевой, бейджи из бумаги и пластика можно заменить электронными, которые будут храниться в смартфонах гостей.

Ранее сообщалось, что в России планируют законодательно запретить ватные палочки, соломинки для коктейлей и посуду из пластика.