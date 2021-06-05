В Ростовской области мужчина избил трех полицейских

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, напавшего на троих полицейских прямо в изоляторе, сообщает региональное Следственной управление.

«Морозовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в мае текущего года мужчину задержали по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Находясь в изоляторе, он «применил насилие в отношении трех сотрудников полиции, нанеся множество ударов руками и ногами».

Ранее, москвич рассказал, как двое полицейских сломали ему ребра и окунули головой в унитаз. На сотрудников полиции возбудили уголовное дело. По статье «Превышение должностных полномочий» им может грозить до десяти лет лишения свободы.