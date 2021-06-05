В минздраве рассказали, сколько пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ

Около полутора тысяч россиян, заразившихся коронавирусом, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Чуть меньше 1,5 тысяч пациентов находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких», — сказал он.

До этого министр сообщал, что около 70 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах.

Ранее Мурашко рассказал, как избежать роста заболеваемости COVID-19. По его словам, это можно сделать, если граждане будут соблюдать рекомендации специалистов. Министр подчеркивал, что важно, чтобы каждый осознавал риск заболеть COVID-19 и следовал установленным правилам.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 123 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».