Синоптики предупредили о преждевременном начале сезона смерчей на Черном море

В ближайшие дни на Черном море ожидаются условия для образования смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Это очень рано, смерчи возникают обычно, когда температура воды около 25 градусов тепла. Обычно это в августе-сентябре», – рассказал специалист.

По его словам, смерчи не будут выходить на побережье. При этом начало сезона на три месяца раньше срока «необычно», добавил метеоролог.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в России наблюдается рост числа опасных природных явлений, в том числе из-за изменений климата. По его словам, в последние годы в стране прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов.