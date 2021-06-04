Помпео рассказал о «военной активности» уханьских вирусологов перед пандемией

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что в Уханьском институте вирусологии якобы проводились «военные исследования» перед началом пандемии короновируса, сообщает телеканал Fox News.

«Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая. Военные разработки велись параллельно с гражданскими исследованиями», — заявил Помпео.

Он уточнил, что в распоряжении американской разведки имеется данные о том, что некоторые из ученых этого института-лаборатории заболели коронавирусом до того, как руководство Китая сообщило о первом случае болезни.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер сообщил, что супруга одного из уханьских вирусологов умерла от COVID-19 задолго до начала пандемии.