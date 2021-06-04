В Европе назвали причину запрета на полеты над Белоруссией

Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) объяснило свое решение запретить полеты над Белоруссией стремлением снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны. Об этом сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».

2 июня текущего года по результатам консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02.

«Директива по безопасности (SD) призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов... что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено...», — сказал представитель EASA.

Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала EASA разделять политику и вопросы авиационной безопасности после инцидента с Ryanair. Гендиректор IATA Уилли Уолш назвал политизацией авиационной безопасности запрет европейским самолетам пользоваться белорусским воздушным пространством

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.