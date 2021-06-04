G7 договорилась о едином стандарте клинических испытаний для новых лекарств

Страны Группы семи (G7) подписали совместную декларацию об общих принципах клинических испытаний при разработке лекарств, сообщает Reuters.

На заседании в Оксфорде, где председательствовал Минздрав Великобритании, участники G7 договорились о создании единого стандарта и общих принципов проведения клинических испытаний с целью сокращения срока получения данных об эффективности препарата. Это позволит ускорить реакцию медицины на новые угрозы здоровью граждан страны-участников G7.

«Документ содержит перечень мер, которые призваны сделать нашу жизнь более безопасной. Речь идет об улучшении стандартов клинических испытаний, обеспечении более быстрого и широкого доступа к вакцинам, более эффективном использовании данных, более успешном применении механизмов наблюдения за состоянием здоровья людей и более полном сотрудничестве между странами», — заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Ранее в Индии был одобрен выпуск первой партии произведенного в стране «Спутника V».