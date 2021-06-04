В Минтруде рассказали, сколько продлятся майские праздники в 2022 году

Минтруд России опубликовал проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2022 году. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, предлагается утвердить майские праздники с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая.

Ранее сообщалось, что следующие после Нового года каникулы будут длиться десять дней. К девяти январским выходным добавится 31 декабря, которое будет нерабочим — ведомство думает сделать последний день года постоянным выходным.

Также в Госдуме призвали ввести дополнительные выходные дни для россиян. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил сделать нерабочими праздники в каждой флагманской отрасли, в частности, День работника сельского хозяйства, День космонавтики и День учителя.